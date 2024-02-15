Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами

Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю

Депутат отметил, что в повестке дня Верховной Рады на следующую неделю не стоит вопрос об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета или рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении.