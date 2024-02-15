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Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами

Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 18:35  •  25755 просмотра

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Трое гражданских, в том числе девочка-подросток, погибли после того, как российские войска сбросили управляемые авиабомбы в Харьковской области Украины.

В Харьковской области возросло количество жертв после сброса оккупантами КАБов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Количество погибших увеличилось до трех человек. Вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, данные устанавливаются", - сообщил глава ОВА.

Ранее

В Харьковской области есть прилет двух вражеских КАБов. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть попадание в авто с гражданскими, по меньшей мере двое погибших.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kharkivХарьков
Виявили тіло 17-річної дівчини: у Харківській області зросла кількість жертв після атаки КАБами
Body of 17-year-old girl found: number of victims in Kharkiv region increases after KABA attack
Новости по теме

Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами

Трое гражданских, в том числе девочка-подросток, погибли после того, как российские войска сбросили управляемые авиабомбы в Харьковской области Украины.

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Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами

Более 7 лет тюрьмы за масштабную коррупцию получили экс-руководители украинского госпредприятия

Бывший директор и заместитель директора украинского государственного предприятия "Юждипрошахт" приговорены к более 7 годам лишения свободы каждый за хищение 7 миллионов долларов США.

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Более 7 лет тюрьмы за масштабную коррупцию получили экс-руководители украинского госпредприятия

Белый дом успокаивает законодателей и общественность относительно объявленной накануне "серьезной угрозы национальной безопасности"

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности заверил, что президент обеспечит американскую безопасность, и преуменьшил беспокойство относительно неопределенной новой угрозы, о которой говорил конгрессмен, защищая при этом ограниченность деталей для защиты источников и методов.

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Белый дом успокаивает законодателей и общественность относительно объявленной накануне "серьезной угрозы национальной безопасности"

Треть миллиарда евро помощи от международных доноров привлекла Одесская область в январе

Одесская область получила от международных доноров медицинское оборудование и генераторы на сумму 320 115 евро для помощи больницам и силовикам, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации.

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Треть миллиарда евро помощи от международных доноров привлекла Одесская область в январе

Сделает нас более устойчивыми к будущим угрозам: Умеров о совместном учебном центре Украина-НАТО

НАТО договорилась о создании совместного с Украиной тренировочного центра в Быдгоще, Польша, чтобы помочь Украине подготовиться к будущим угрозам, опираясь на свой опыт борьбы с россией.

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Сделает нас более устойчивыми к будущим угрозам: Умеров о совместном учебном центре Украина-НАТО

Ракетный удар по Великому Бурлуку: спасатели завершили разбор завалов

Спасатели завершили разбор завалов после более чем суток поисково-спасательных работ в селе Великий Бурлук Харьковской области, где российские ракеты попали в жилые дома, в результате чего 5 человек погибли и еще 5 получили ранения.

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Ракетный удар по Великому Бурлуку: спасатели завершили разбор завалов

Оккупанты сбросили КАБы на Харьковщину: есть попадание в авто с гражданскими, по меньшей мере двое погибших

Два вражеских беспилотника попали в гражданский автомобиль на Харьковщине, в результате чего погибли мужчина и его жена. Также есть возгорание жилого частного дома, предварительно - двое раненых.

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Оккупанты сбросили КАБы на Харьковщину: есть попадание в авто с гражданскими, по меньшей мере двое погибших

Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю

Депутат отметил, что в повестке дня Верховной Рады на следующую неделю не стоит вопрос об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета или рассмотрение закона о мобилизации во втором чтении.

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Без увольнения Безуглой и закона о мобилизации: Железняк обнародовал повестку дня ВР на следующую неделю

На Кировоградщине во время тушения пожара в цехе погиб спасатель - ГСЧС

29-летний пожарный погиб во время тушения пожара, возникшего в мастерской в селе Власовка Александрийского района Кировоградской области Украины.

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На Кировоградщине во время тушения пожара в цехе погиб спасатель - ГСЧС

На Киевщине подсчитали ущерб нанесенный утренним ракетным обстрелом - ОВА

По словам руководителя ОВА Руслана Кравченко, убытки от утреннего ракетного обстрела в Киевской области выросли до 21 частного дома, 9 нежилых зданий - заборов и гаражей, а также поврежден 1 автомобиль.

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На Киевщине подсчитали ущерб нанесенный утренним ракетным обстрелом - ОВА