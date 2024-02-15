Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами
Киев • УНН
Трое гражданских, в том числе девочка-подросток, погибли после того, как российские войска сбросили управляемые авиабомбы в Харьковской области Украины.
В Харьковской области возросло количество жертв после сброса оккупантами КАБов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"Количество погибших увеличилось до трех человек. Вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, данные устанавливаются", - сообщил глава ОВА.
Ранее
В Харьковской области есть прилет двух вражеских КАБов. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть попадание в авто с гражданскими, по меньшей мере двое погибших.
Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами
Трое гражданских, в том числе девочка-подросток, погибли после того, как российские войска сбросили управляемые авиабомбы в Харьковской области Украины.
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