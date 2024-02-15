Харківщина: росіяни атакували КАБами та ракетами С-300
Київ • УНН
Три людини загинули і ще двоє отримали поранення під час російського повітряного обстрілу села Чорне в Харківській області з використанням крилатих ракет і ракет С-300.
На Харківщині під час авіабомбардування села Чорного загинули три людини, ще дві зазнали поранень. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Станом на зараз внаслідок влучань ворожих КАБів у селі Чорне Купʼянського району троє загиблих: 58-річна жінка та 56-річний чоловік. Дані загиблої дівчини встановлюються. Постраждали 54-річна жінка, госпіталізована у важкому стані, а також зазнав поранень 53-річний чоловік.
Контекст
Раніше повідомлялось що у населеному пункті Вільхуватської громади (Куп’янський район) є приліт двох ворожих КАБів.
Через цю атаку загинули троє цивільних, у тому числі дівчинка-підліток.
Додатково
Крім того, цього ж дня загарбники завдали ракетного по селищу Білий Колодязь Вовчанської громади. Попередньо, окупанти били із ЗРК С-300. Про наслідки атаки розповіли у прокуратурі області.
15 лютого близько 14:30 російські військові завдали ракетний удар по селищу Білий Колодязь Вовчанської громади. Попередньо, обстріл був здійснений із ЗРК С-300. Ворожа ракета влучила у дорогу між житловими будинками. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, господарчі будівлі та автівки.