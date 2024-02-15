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Харківщина: росіяни атакували КАБами та ракетами С-300

Київ • УНН

 • 33008 перегляди

Три людини загинули і ще двоє отримали поранення під час російського повітряного обстрілу села Чорне в Харківській області з використанням крилатих ракет і ракет С-300.

На Харківщині під час авіабомбардування села Чорного загинули три людини, ще дві зазнали поранень. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Станом на зараз внаслідок влучань ворожих КАБів у селі Чорне Купʼянського району троє загиблих: 58-річна жінка та 56-річний чоловік. Дані загиблої дівчини встановлюються. Постраждали 54-річна жінка, госпіталізована у важкому стані, а також зазнав поранень 53-річний чоловік.

– розповів Синєгубов.

Контекст

Раніше повідомлялось що у населеному пункті Вільхуватської громади (Куп’янський район) є приліт двох ворожих КАБів.

Через цю атаку загинули троє цивільних, у тому числі дівчинка-підліток.

Додатково

Крім того, цього ж дня загарбники завдали ракетного по селищу Білий Колодязь Вовчанської громади. Попередньо, окупанти били із ЗРК С-300. Про наслідки атаки розповіли у прокуратурі області.

15 лютого близько 14:30 російські військові завдали ракетний удар по селищу Білий Колодязь Вовчанської громади. Попередньо, обстріл був здійснений із ЗРК С-300. Ворожа ракета влучила у дорогу між житловими будинками. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння, господарчі будівлі та автівки.

– розповіли у прокуратурі Харківщини.
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаКримінал та НП
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