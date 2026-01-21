Убивця експрем'єра Японії Сіндзо Абе отримав довічний термін

Чоловіка, який убив колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, засудили до довічного ув'язнення через три з половиною роки після того, як він зробив смертоносний постріл у колишнього лідера під час мітингу в місті Нара у 2022 році, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Тецуя Ямагамі сам визнав себе винним у злочині на початку судового розгляду минулого року, але покарання, якого він заслуговує, розділило громадську думку в Японії. Хоча багато хто вважає 45-річного чоловіка холоднокровним убивцею, деякі співчувають його проблемному вихованню.

Прокурори заявили, що Ямагамі заслуговував на довічне ув'язнення за свій "тяжкий вчинок". Вбивство Абе приголомшило країну, де практично немає злочинів із застосуванням вогнепальної зброї.

Прагнучи пом'якшення покарання, захист Ямагамі заявив, що він став жертвою "релігійного насильства".

Відданість його матері Церкві об'єднання (Unification Church) призвела до банкрутства родини, і Ямагамі затаїв образу на Абе, усвідомивши зв'язки колишнього лідера з цією суперечливою церквою, пише видання.

Майже 700 людей вишикувалися в чергу біля будівлі окружного суду Нари в середу, щоб бути присутніми на слуханні справи про винесення вироку.

Шокуюча смерть Абе під час виступу серед білого дня спонукала до розслідування щодо Церкви об'єднання та її сумнівної діяльності, включаючи збирання фінансово руйнівних пожертв від її послідовників.

Справа також викрила зв'язки з політиками правлячої Ліберально-демократичної партії Японії та призвела до відставки кількох міністрів кабінету міністрів.

Заснована в Південній Кореї, Церква об'єднання прийшла до Японії в 1960-х роках і розвивала зв'язки з політиками, щоб розширити свою кількість послідовників, кажуть дослідники.

Хоча Абе не був членом церкви, він, як і кілька інших японських політиків, час від часу з'являвся на заходах, пов'язаних з церквою. Його дід Нобусуке Кіші, також колишній прем'єр-міністр, як кажуть, був близький до групи через її антикомуністичну позицію.

У березні минулого року суд у Токіо позбавив церкву статусу релігійної корпорації, постановивши, що вона примушувала послідовників купувати дорогі речі, використовуючи побоювання щодо їхнього духовного благополуччя. Церква також викликала суперечки через проведення масових весільних церемоній за участю тисяч пар.

