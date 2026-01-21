$43.180.08
20 січня, 20:12 • 16670 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 34347 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 30288 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 48094 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 32723 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 45699 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 25244 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29232 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26768 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27308 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Убивця експрем'єра Японії Сіндзо Абе отримав довічний термін

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Чоловіка, який убив Сіндзо Абе у 2022 році, засудили до довічного ув'язнення. Він визнав свою провину.

Убивця експрем'єра Японії Сіндзо Абе отримав довічний термін

Чоловіка, який убив колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, засудили до довічного ув'язнення через три з половиною роки після того, як він зробив смертоносний постріл у колишнього лідера під час мітингу в місті Нара у 2022 році, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Тецуя Ямагамі сам визнав себе винним у злочині на початку судового розгляду минулого року, але покарання, якого він заслуговує, розділило громадську думку в Японії. Хоча багато хто вважає 45-річного чоловіка холоднокровним убивцею, деякі співчувають його проблемному вихованню.

Прокурори заявили, що Ямагамі заслуговував на довічне ув'язнення за свій "тяжкий вчинок". Вбивство Абе приголомшило країну, де практично немає злочинів із застосуванням вогнепальної зброї.

Прагнучи пом'якшення покарання, захист Ямагамі заявив, що він став жертвою "релігійного насильства".

Відданість його матері Церкві об'єднання (Unification Church) призвела до банкрутства родини, і Ямагамі затаїв образу на Абе, усвідомивши зв'язки колишнього лідера з цією суперечливою церквою, пише видання.

Майже 700 людей вишикувалися в чергу біля будівлі окружного суду Нари в середу, щоб бути присутніми на слуханні справи про винесення вироку.

Шокуюча смерть Абе під час виступу серед білого дня спонукала до розслідування щодо Церкви об'єднання та її сумнівної діяльності, включаючи збирання фінансово руйнівних пожертв від її послідовників.

Справа також викрила зв'язки з політиками правлячої Ліберально-демократичної партії Японії та призвела до відставки кількох міністрів кабінету міністрів.

Заснована в Південній Кореї, Церква об'єднання прийшла до Японії в 1960-х роках і розвивала зв'язки з політиками, щоб розширити свою кількість послідовників, кажуть дослідники.

Хоча Абе не був членом церкви, він, як і кілька інших японських політиків, час від часу з'являвся на заходах, пов'язаних з церквою. Його дід Нобусуке Кіші, також колишній прем'єр-міністр, як кажуть, був близький до групи через її антикомуністичну позицію.

У березні минулого року суд у Токіо позбавив церкву статусу релігійної корпорації, постановивши, що вона примушувала послідовників купувати дорогі речі, використовуючи побоювання щодо їхнього духовного благополуччя. Церква також викликала суперечки через проведення масових весільних церемоній за участю тисяч пар.

Обвинувачений у вбивстві колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе визнав провину у суді28.10.25, 13:01 • 2650 переглядiв

Юлія Шрамко

