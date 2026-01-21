$43.180.08
Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ получил пожизненный срок

Киев • УНН

 1100 просмотра

Мужчину, убившего Синдзо Абэ в 2022 году, приговорили к пожизненному заключению. Он признал свою вину.

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ получил пожизненный срок

Мужчину, убившего бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, приговорили к пожизненному заключению спустя три с половиной года после того, как он совершил смертельный выстрел в бывшего лидера во время митинга в городе Нара в 2022 году, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Тэцуя Ямагами сам признал себя виновным в преступлении в начале судебного разбирательства в прошлом году, но наказание, которого он заслуживает, разделило общественное мнение в Японии. Хотя многие считают 45-летнего мужчину хладнокровным убийцей, некоторые сочувствуют его проблемному воспитанию.

Прокуроры заявили, что Ямагами заслуживал пожизненного заключения за свой "тяжкий поступок". Убийство Абэ потрясло страну, где практически нет преступлений с применением огнестрельного оружия.

Стремясь смягчить наказание, защита Ямагами заявила, что он стал жертвой "религиозного насилия".

Преданность его матери Церкви объединения (Unification Church) привела к банкротству семьи, и Ямагами затаил обиду на Абэ, осознав связи бывшего лидера с этой противоречивой церковью, пишет издание.

Почти 700 человек выстроились в очередь у здания окружного суда Нары в среду, чтобы присутствовать на слушании дела о вынесении приговора.

Шокирующая смерть Абэ во время выступления средь бела дня побудила к расследованию в отношении Церкви объединения и ее сомнительной деятельности, включая сбор финансово разрушительных пожертвований от ее последователей.

Дело также выявило связи с политиками правящей Либерально-демократической партии Японии и привело к отставке нескольких министров кабинета министров.

Основанная в Южной Корее, Церковь объединения пришла в Японию в 1960-х годах и развивала связи с политиками, чтобы расширить свою численность последователей, говорят исследователи.

Хотя Абэ не был членом церкви, он, как и несколько других японских политиков, время от времени появлялся на мероприятиях, связанных с церковью. Его дед Нобусукэ Киси, также бывший премьер-министр, как говорят, был близок к группе из-за ее антикоммунистической позиции.

В марте прошлого года суд в Токио лишил церковь статуса религиозной корпорации, постановив, что она принуждала последователей покупать дорогие вещи, используя опасения относительно их духовного благополучия. Церковь также вызвала споры из-за проведения массовых свадебных церемоний с участием тысяч пар.

Обвиняемый в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признал вину в суде28.10.25, 13:01

Юлия Шрамко

