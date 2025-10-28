Обвиняемый в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признал вину в суде

Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ три года назад, признал себя виновным по всем пунктам обвинения на первом слушании в суде в Японии, пишет УНН со ссылкой на NHK.

Детали

45-летнему Ямагами Тэцуя предъявлены многочисленные обвинения в связи со смертью Абэ, включая убийство и незаконное хранение оружия. Абэ был убит во время выступления с предвыборной речью в городе Нара на западе Японии в июле 2022 года.

В первый день суда в Наре Ямагами заявил, что "все в обвинительном акте является точным, и что не было никакой ошибки в том, что он сделал то, что было заявлено".

Адвокат Ямагами заявил, что подсудимый не будет оспаривать факты обвинения. Однако адвокат утверждал, что редакция закона Японии о контроле над холодным и огнестрельным оружием, действовавшая на тот момент, не применяется к самодельному пистолету, предположительно использованному подсудимым.

Защита утверждала, что таким образом его действия не образуют состава преступления, связанного с применением огнестрельного оружия, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Защита требует смягчения наказания.

