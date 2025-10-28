Обвинувачений у вбивстві колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе визнав провину у суді

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 4492 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 14118 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 14626 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 14488 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 14202 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 13689 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 29801 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 24889 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12974 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47587 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
5м/с
62%
741мм
Популярнi новини
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 23772 перегляди
"З урахуванням історичних традицій": у Міноборони розповіли, скільки нових шевронів затвердили у 2025 році28 жовтня, 04:09 • 6720 перегляди
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto07:51 • 4422 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 19674 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 13694 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 106 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 13924 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 14110 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29797 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 24888 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Андрій Одарченко
Руслан Тихонченко
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Індія
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 19847 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 29797 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 34724 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 68470 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 81818 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Обвинувачений у вбивстві колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе визнав провину у суді

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

45-річний Ямагамі Тецуя, обвинувачений у вбивстві колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе у липні 2022 року, визнав себе винним за всіма пунктами. Адвокат заперечує застосовність закону про зброю до саморобного пістолета, вимагаючи пом'якшення покарання.

Обвинувачений у вбивстві колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе визнав провину у суді

Чоловік, звинувачений у вбивстві колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе три роки тому, визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачення на першому слуханні у суді в Японії, пише УНН з посиланням на NHK.

Деталі

45-річному Ямагамі Тецуе висунуто численні обвинувачення у зв'язку зі смертю Абе, включаючи вбивство та незаконне зберігання зброї. Абе було вбито під час виступу з передвиборною промовою у місті Нара на заході Японії у липні 2022 року.

У перший день суду у Нарі Ямагамі заявив, що "все в обвинувальному акті є точним, і що не було жодної помилки в тому, що він зробив те, що було заявлено".

Адвокат Ямагамі заявив, що підсудний не заперечуватиме фактів обвинувачення. Проте адвокат стверджував, що редакція закону Японії про контроль над холодною і вогнепальною зброєю, що діяла на той момент, не застосовується до саморобного пістолета, імовірно використаного підсудним.

Захист стверджував, що таким чином його дії не утворюють складу злочину, пов'язаного із застосуванням вогнепальної зброї, за яку передбачено максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Захист вимагає пом'якшення покарання.

У Японії вперше главою уряду стала жінка: Санае Такаїті стала прем’єром21.10.25, 11:24 • 2994 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Довічне позбавлення волі
Японія