Обвинувачений у вбивстві колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе визнав провину у суді

Чоловік, звинувачений у вбивстві колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе три роки тому, визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачення на першому слуханні у суді в Японії, пише УНН з посиланням на NHK.

Деталі

45-річному Ямагамі Тецуе висунуто численні обвинувачення у зв'язку зі смертю Абе, включаючи вбивство та незаконне зберігання зброї. Абе було вбито під час виступу з передвиборною промовою у місті Нара на заході Японії у липні 2022 року.

У перший день суду у Нарі Ямагамі заявив, що "все в обвинувальному акті є точним, і що не було жодної помилки в тому, що він зробив те, що було заявлено".

Адвокат Ямагамі заявив, що підсудний не заперечуватиме фактів обвинувачення. Проте адвокат стверджував, що редакція закону Японії про контроль над холодною і вогнепальною зброєю, що діяла на той момент, не застосовується до саморобного пістолета, імовірно використаного підсудним.

Захист стверджував, що таким чином його дії не утворюють складу злочину, пов'язаного із застосуванням вогнепальної зброї, за яку передбачено максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Захист вимагає пом'якшення покарання.

