УАФ не розглядає заміну Реброва на посту головного тренера збірної
Київ • УНН
Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що Українська асоціація футболу не розглядає звільнення головного тренера збірної України Сергія Реброва. Його контракт діє до завершення Чемпіонату Світу.
Ми не розглядаємо заміну Сергія Станіславовича зараз, тому він спокійно може працювати
Доповнення
У червні 2023 року Сергій Ребров очолив збірну України з футболу. Під його керівництвом українська команда зіграла 32 поєдинки, у яких 15 раз здобула перемогу, 8 разів зіграла внічию, та 9 раз поступилася.
Нагадаємо
Збірна України у півфінальному матчі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026 зіграє проти збірної Швеції У разі успіху, вже 31 березня наша команда зіграє у фіналі плей-оф проти переможця пари Польща – Албанія, де на кону стоятиме омріяна путівка на світову першість.