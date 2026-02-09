УАФ не розглядає заміну Реброва на посту головного тренера збірної

$43.050.09
9 лютого, 08:22 • 14522 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 28032 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 33547 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 50925 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 50244 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41154 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 39715 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26750 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18163 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13519 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 26230 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 10576 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 28778 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 18285 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 8686 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 8762 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 55855 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 77228 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 94082 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 87542 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Шевченко
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Ігор Гарбарук
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Сумська область
Херсонська область
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 28818 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 36169 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 49428 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 50181 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 58427 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Facebook

УАФ не розглядає заміну Реброва на посту головного тренера збірної

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що Українська асоціація футболу не розглядає звільнення головного тренера збірної України Сергія Реброва. Його контракт діє до завершення Чемпіонату Світу.

УАФ не розглядає заміну Реброва на посту головного тренера збірної

Українська асоціація футболу не розглядає звільнення головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва. Про це заявив президент УАФ Андрій Шевченко, передає УНН

Ми не розглядаємо заміну Сергія Станіславовича зараз, тому він спокійно може працювати 

- сказав Шевченко, додавши, що контакт Реброва із збірною діє до завершення Чемпіонату Світу. 

Доповнення 

У червні 2023 року Сергій Ребров очолив збірну України з футболу. Під його керівництвом українська команда зіграла 32 поєдинки, у яких 15 раз здобула перемогу, 8 разів зіграла внічию, та 9 раз поступилася. 

Нагадаємо 

Збірна України у півфінальному матчі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2026 зіграє проти збірної Швеції У разі успіху, вже 31 березня наша команда зіграє у фіналі плей-оф проти переможця пари Польща – Албанія, де на кону стоятиме омріяна путівка на світову першість.

Павло Башинський

Спорт
Андрій Шевченко