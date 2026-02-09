УАФ не рассматривает замену Реброва на посту главного тренера сборной
Киев • УНН
Президент УАФ Андрей Шевченко заявил, что Украинская ассоциация футбола не рассматривает увольнение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Его контракт действует до завершения Чемпионата Мира.
Украинская ассоциация футбола не рассматривает увольнение главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва. Об этом заявил президент УАФ Андрей Шевченко, передает УНН.
Мы не рассматриваем замену Сергея Станиславовича сейчас, поэтому он спокойно может работать
Дополнение
В июне 2023 года Сергей Ребров возглавил сборную Украины по футболу. Под его руководством украинская команда сыграла 32 поединка, в которых 15 раз одержала победу, 8 раз сыграла вничью и 9 раз уступила.
Напомним
Сборная Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора на Чемпионат мира-2026 сыграет против сборной Швеции. В случае успеха, уже 31 марта наша команда сыграет в финале плей-офф против победителя пары Польша – Албания, где на кону будет стоять заветная путевка на мировое первенство.