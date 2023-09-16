У ЗСУ показали, як звільняли Андріївку

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«Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя — у населеному пункті, який кишить росіянами», — йдеться в повідомленні.

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15 вересня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що українські Сили оборони повернули Андріївку на Донеччині під свій контроль.

Водночас в Telegram 3-ї ОШБр повідомили про взяття селища Андріївки на Донеччиніі про розгромлений російський підрозділ 72-ї омсбр.