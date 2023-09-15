Андріївку звільнено. 72 омсбр рф розбита вщент - Третя Окрема Штурмова Бригада
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Офіційний Telegram 3-ї ОШБр. повідомив про взяття селища Андріївки на Донеччині. Наразі бої ще тривають і інформації про ворожі втрати немає, проте можна казати, що підрозділ 72-ї омсбр рф був оточений та знищений, передає УНН.
Деталі
В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
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- начальника бригадної розвідки ворога;
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- трьох комбатів ;
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- та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.
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"Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції — згодом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу.
"Взяття та утримання населеного пункту Андріївка — наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу. За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю", - додається в повідомленні.
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