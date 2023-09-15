Всі атаки росіян в районі Мар’їнки були відбиті - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Протягом минулої доби всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області були відбиті. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербового Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що водночас, українські захисники стримують наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
«Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Ласточкиного та Авдіївки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області були відбиті. Окупанти зазнали тут значних втрат у живій силі та техніці», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Бахмутському напрямку.
«Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки. Тривають важкі бої», - інформує Генштаб.
Доповнення
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що українські Сили оборони повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль.