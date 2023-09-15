Все атаки россиян в районе Марьинки были отбиты - Генштаб

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«На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе Вербового Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в то же время, украинские защитники сдерживают наступление российских войск на Авдеевском и Марьиинском направлениях.

«Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ласточкино и Авдеевки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области были отбиты. Оккупанты понесли здесь значительные потери в живой силе и технике», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Бахмутском направлении.

«Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. Продолжаются тяжелые бои», - информирует Генштаб.

Дополнение

В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские Силы обороны вернули Андреевку, что в Донецкой области, под свой контроль.