Генштаб підтвердив, що ЗСУ повернули Андріївку під контроль України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що українські Сили оборони повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль, пише УНН.
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"В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Учора Міноборони повідомило,що Сили оборони звільнили селище Андріївка на Донеччині, зараз закріплюються на досягнутих рубежах.
Проте у Третій штурмовій бригаді спростували заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр про звільнення Андріївки і назвали її "хибною та передчасною".