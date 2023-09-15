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Генштаб подтвердил, что ВСУ вернули Андреевку под контроль Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские Силы обороны вернули Андреевку, что в Донецкой области, под свой контроль, пишет УНН

Цитата 

"В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищеевки. В ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении. 

Дополнение

Вчера Минобороны сообщило,что Силы обороны освободили поселок Андреевка в Донецкой области, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Однако в Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление заместителя министра обороны Анны Маляр об освобождении Андреевки и назвали его "ложным и преждевременным".

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