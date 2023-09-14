Хибна та передчасна: у Третій штурмовій бригаді спростували заяву про звільнення Андріївки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Третій штурмовій бригаді спростували заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр про звільнення Андріївки і назвали її "хибною та передчасною", передає УНН.
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“Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.
Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань”, — йдеться у повідомленні Третьої штурмової бригади у Telegram.
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр виклала пост у Telegram, де повідомила про звільнення Андріївки.
Наразі вона виправила пост, де зазначає, що ситуація в Андріївці “дуже складна і мінлива”.
Також Маляр закликала українців тримати кулаки за наших хлопців.