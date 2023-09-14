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Ложное и преждевременное: в Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление об освобождении Андреевки

Киев • УНН

 • 287644 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление заместителя министра обороны Анны Маляр об освобождении Андреевки и назвали его "ложным и преждевременным", передает УНН.

Цитата

“Заявление о взятии Андреевки является ошибочным и преждевременным. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки.

Подобные заявления являются вредными, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач”, — говорится в сообщении Третьей штурмовой бригады в Telegram.

Ранее

Заместитель министра обороны Анна Маляр выложила пост в Telegram, где сообщила об освобождении Андреевки.

Сейчас она исправила пост, где отмечает, что ситуация в Андреевке “очень сложная и изменчивая”.

Также Маляр призвала украинцев держать кулаки за наших ребят.

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