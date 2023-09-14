Ложное и преждевременное: в Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление об освобождении Андреевки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Третьей штурмовой бригаде опровергли заявление заместителя министра обороны Анны Маляр об освобождении Андреевки и назвали его "ложным и преждевременным", передает УНН.
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“Заявление о взятии Андреевки является ошибочным и преждевременным. Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки.
Подобные заявления являются вредными, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач”, — говорится в сообщении Третьей штурмовой бригады в Telegram.
Ранее
Заместитель министра обороны Анна Маляр выложила пост в Telegram, где сообщила об освобождении Андреевки.
Сейчас она исправила пост, где отмечает, что ситуация в Андреевке “очень сложная и изменчивая”.
Также Маляр призвала украинцев держать кулаки за наших ребят.