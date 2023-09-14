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Сили оборони звільнили селище Андріївка на Донеччині - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сили оборони звільнили селище Андріївка на Донеччині, зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата

“На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось.

Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. 

І в нас там гарні новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях”, - написала Маляр у Telegram.

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