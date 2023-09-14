Сили оборони звільнили селище Андріївка на Донеччині - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сили оборони звільнили селище Андріївка на Донеччині, зараз закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.
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“На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось.
Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.
І в нас там гарні новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях”, - написала Маляр у Telegram.
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