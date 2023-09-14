Сили оборони звільнили селище Андріївка на Донеччині - Міноборони

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“На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось.

Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

І в нас там гарні новини. Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях”, - написала Маляр у Telegram.

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