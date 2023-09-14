Сили оборони мали частковий успіх в районі Кліщіївки, Авдіївки, Курдюмівки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Українські військові мали частковий успіх в районі Кліщіївки, Авдіївки, Курдюмівки Донецької області. Про це повідомив у п'ятницю речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час включення в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Мали частковий успіх в районі Кліщіївки, Авдіївки, Курдюмівки Донецької області. Завдають ворогу значних втрат в живій силі та техніці», - розповів Ковальов.
За його словами, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.
«Противник вів наступальні дії в районі північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області», - сказав Ковальов.
Доповнення
Українські військові мають просування у Кліщіївці в Донецькій області. Аналітики DeepState раніше повідомляли, що ЗСУ зачищають Кліщіївку від російських сил.