Силы обороны имели частичный успех в районе Клещеевки, Авдеевки, Курдюмовки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинские военные имели частичный успех в районе Клищеевки, Авдеевки, Курдюмовки Донецкой области. Об этом сообщил в пятницу спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время включения в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Имели частичный успех в районе Клищеевки, Авдеевки, Курдюмовки Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике», - рассказал Ковалев.
По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
«Противник вел наступательные действия в районе северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области», - сказал Ковалев.
Дополнение
Украинские военные имеют продвижение в Клищеевке в Донецкой области. Аналитики DeepState ранее сообщали, что ВСУ зачищают Клещеевку от российских сил.