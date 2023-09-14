Силы обороны имели частичный успех в районе Клещеевки, Авдеевки, Курдюмовки

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«На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Имели частичный успех в районе Клищеевки, Авдеевки, Курдюмовки Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике», - рассказал Ковалев.

По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

«Противник вел наступательные действия в районе северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области», - сказал Ковалев.

Дополнение

Украинские военные имеют продвижение в Клищеевке в Донецкой области. Аналитики DeepState ранее сообщали, что ВСУ зачищают Клещеевку от российских сил.