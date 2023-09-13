У Сил оборони є просування в Кліщіївці, тривають бойові дії

Деталі

Аналітики DeepState раніше повідомляли, що ЗСУ зачищають Кліщіївку від російських сил.

«Так, дійсно в Кліщіївці маємо просування. Проте, ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію, тривають бойові дії…Окрім цього маємо успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут та Курдюмівка» – сказав Євлаш.

Окрім того, Євлаш повідомив, що у районі села Оріхово-Василівка, що на північ від Бахмута, російська армія утримує досить суттєві сили – приблизно 50 тисяч військових, дві з половиною тисячі танків, понад тисячу броньованих машин, приблизно 150 артилерійських систем та понад 120 реактивних систем.

«Там також досить потужні сили. Постійні такі атаки противника зараз – поблизу Оріхово-Василівка на північному фланзі Бахмута, свідчить про те, що противник все ще намагається шукати слабкі місця в нашій обороні. Проте безрезультатно», – розповів Євлаш.

Доповнення

Сили оборони мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Тривають важкі бої.