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У Сил обороны есть продвижение в Клещеевке, продолжаются боевые действия

У Сил обороны есть продвижение в Клещеевке, продолжаются боевые действия

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинские военные имеют продвижение в Клищеевке в Донецкой области. Однако там продолжаются боевые действия. Об этом сказал в эфире Радио Свобода начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Детали

Аналитики DeepState ранее сообщали, что ВСУ зачищают Клещеевку от российских сил.

«Да, действительно в Клещеевке есть продвижение. Однако, еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию, продолжаются боевые действия…Кроме этого имеем успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка» – сказал Евлаш.

Кроме того, Евлаш сообщил, что в районе села Орехово-Васильевка, что к северу от Бахмута, российская армия удерживает достаточно существенные силы – примерно 50 тысяч военных, две с половиной тысячи танков, более тысячи бронированных машин, примерно 150 артиллерийских систем и более 120 реактивных систем.

«Там также достаточно мощные силы. Постоянные такие атаки противника сейчас – вблизи Орехово-Васильевка на северном фланге Бахмута, свидетельствует о том, что противник все еще пытается искать слабые места в нашей обороне. Однако безрезультатно», – рассказал Евлаш.

Дополнение

Силы обороны имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Продолжаются тяжелые бои.

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