Українські військові мали частковий успіх в районі Кліщіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Сили оборони мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Тривають важкі бої. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Тривають важкі бої», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зеленський відзначив захисників, які воюють на Бахмутському напрямку та в районі Кліщіївки.