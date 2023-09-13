Українські військові мали частковий успіх в районі Кліщіївки

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«На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Тривають важкі бої», - йдеться в повідомленні.

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Зеленський відзначив захисників, які воюють на Бахмутському напрямку та в районі Кліщіївки.