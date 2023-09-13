Украинские военные имели частичный успех в районе Клищеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Силы обороны имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Продолжаются тяжелые бои. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Продолжаются тяжелые бои», - говорится в сообщении.
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Зеленский отметил защитников, которые воюют на Бахмутском направлении и в районе Клещеевки.