Украинские военные имели частичный успех в районе Клищеевки

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«На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, имели частичный успех в районе Клищеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Продолжаются тяжелые бои», - говорится в сообщении.

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Зеленский отметил защитников, которые воюют на Бахмутском направлении и в районе Клещеевки.