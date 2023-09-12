Зеленський відзначив захисників, які воюють на Бахмутському напрямку та в районі Кліщіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував українським захисникам, які відзначилися за день. Йдеться про ділянки фронту на Бахмутському напрямку та у районі Кліщіївки на Донеччині, передає УНН.
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«Сьогодні є за що подякувати всім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ. 3-тя штурмова – молодці, хлопці! Об’єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють» – дякую! Всі три бригади відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. Важливі успішні дії», — сказав президент.
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Також глава держави подякував за міцну оборону позицій військовим 46-ї окремої аеромобільної бригади, бійцям 47-ї окремої механізованої бригади, воїнам 72-ї окремої механізованої бригади та військовослужбовцям 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
«Дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій!», — сказав Зеленський.
Окрім того, президент відзначив військових розвідників, які виконують завдання у районі Кліщіївки на Донеччині.
«І особливо відзначу сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках. Дякую вам, хлопці!», — додав глава держави.
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