Силы обороны освободили поселок Андреевка в Донецкой области - Минобороны

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“На Бахмутском направлении мы движемся вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся.

Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки.

И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях”, - написала Маляр в Telegram.

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