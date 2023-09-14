Силы обороны освободили поселок Андреевка в Донецкой области - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Силы обороны освободили поселок Андреевка в Донецкой области, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.
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“На Бахмутском направлении мы движемся вперед. На северном фланге враг пытается отбить утраченные позиции. А на южном мы успешно продвигаемся.
Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки.
И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях”, - написала Маляр в Telegram.
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