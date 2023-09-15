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Андреевка освобождена. 72 омсбр рф разбита вдребезги - Третья Отдельная Штурмовая Бригада

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Официальный Telegram 3-й ОШБр. сообщил о взятии пгт. Андреевка в Донецкой области. Сейчас бои еще продолжаются и информации о вражеских потерях нет, однако можно говорить, что подразделение 72-й омсбр рф было окружено и уничтожено, передает УНН.

Детали

В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада  ликвидировала:

  • начальника бригадной разведки врага;
  • трех комбатов;
  • и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники.

"По состоянию на сейчас бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Поэтому о конкретных цифрах 200х, 300х противника и другие интересные детали операции — позже", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что подразделения 72-й омсбр рф неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой ранее. Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал.

"Взятие и удержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления. За результаты этих боев мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет возмещено только кровью", - добавляется в сообщении.

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