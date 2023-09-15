Андреевка освобождена. 72 омсбр рф разбита вдребезги - Третья Отдельная Штурмовая Бригада
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Официальный Telegram 3-й ОШБр. сообщил о взятии пгт. Андреевка в Донецкой области. Сейчас бои еще продолжаются и информации о вражеских потерях нет, однако можно говорить, что подразделение 72-й омсбр рф было окружено и уничтожено, передает УНН.
Детали
В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:
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- начальника бригадной разведки врага;
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- трех комбатов;
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- и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники.
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"По состоянию на сейчас бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. Поэтому о конкретных цифрах 200х, 300х противника и другие интересные детали операции — позже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения 72-й омсбр рф неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой ранее. Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг потерпел тотальный провал.
"Взятие и удержание населенного пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления. За результаты этих боев мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет возмещено только кровью", - добавляется в сообщении.
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