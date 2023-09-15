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Андріївка повністю знищена - пресофіцер 3-ї ОШБр розповів про звільнене від окупантів селище

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону розповів про деталі деокупації Андрівки на Донеччині, зазначивши, що наразі від селища майже нічого не залишилось, воно зруйноване через російські обстріли, передає УНН.

На запитання ведучого, як обороняли окупанти Андріївку та чи означає звільнення селища те, що там наразі майорить український прапор, пресофіцер відповів наступне:

Цитата

“Звільнена Андріївка, але на жаль вона в такому стані, що я не впевнений, що там можна десь закріпити флагшток. Там росіяни дуже активно обороняли цей населений пункт, було дуже сильне мінування та обстріли артилерії, дронів-камікадзе, що класично для цієї лінії фронту. Тому ми просуваючись до Андріївки робили всі дії дуже обережно, щоб зберегти максимальну кількість бійців, бо росіяни мінували все”, - повідомив Олександр Бородін.

Він додав, що окупанти дуже сильно обороняють свої фланги, бо розуміють, що якщо фланг впаде, то буде складно напряму відбити ціле місто.

"Щодо Андріївки, це важливий елемент. Але по факту самої Андріївки як такої вже не має, це як констатація факту. Вона повністю знищена. Але як місцевість, це важливий квадрат для подальшого просування",- зазначив Бородін.

Він зазначив, що наразі в Андріївці наразі немає цивільних, там були тільки російські-окупаційні війська і причому досить давно.

“Майже з зими там уже нікого з цивільних немає, тому що Андріївка невелика і була ще дуже зруйнована під час ворожих атак взимку під час просування”, - додав пресофіцер.

Нагадаємо

Сьогодні, 15 вересня, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що українські Сили оборони повернули Андріївку, що на Донеччині, під свій контроль. 

Крім того, офіційний Telegram 3-ї ОШБр. повідомив про взяття селища Андріївки на Донеччині. Наразі бої ще тривають і інформації про ворожі втрати немає, проте можна казати, що підрозділ 72-ї омсбр рф був оточений та знищений. 

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