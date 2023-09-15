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Андреевка полностью уничтожена - пресс-офицер 3-й ОШБр рассказал об освобожденном от оккупантов поселке

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Пресофицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона рассказал о деталях деоккупации Андровки Донецкой области, отметив, что сейчас от поселка почти ничего не осталось, он разрушен из-за российских обстрелов, передает УНН.

На вопрос ведущего, как обороняли оккупанты Андреевку и означает ли освобождение поселка то, что там сейчас развевается украинский флаг, пресофицер ответил следующее:

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“Освобождена Андреевка, но к сожалению она в таком состоянии, что я не уверен, что там можно где-то закрепить флагшток. Там россияне очень активно обороняли этот населенный пункт, было очень сильное минирование и обстрелы артиллерии, дронов-камикадзе, что классически для этой линии фронта. Поэтому мы продвигаясь к Андреевке делали все действия очень осторожно, чтобы сохранить максимальное количество бойцов, потому что россияне минировали все”, - сообщил Александр Бородин.

Он добавил, что оккупанты очень сильно обороняют свои фланги, потому что понимают, что если фланг упадет, то будет сложно напрямую отбить целый город.

"По Андреевке, это важный элемент. Но по факту самой Андреевки как таковой уже нет, это как констатация факта. Она полностью уничтожена. Но как местность, это важный квадрат для дальнейшего продвижения",- отметил Бородин.

Он отметил, что на данный момент в Андреевке пока нет гражданских, там были только российско-оккупационные войска и причем достаточно давно.

“Почти с зимы там уже никого из гражданских нет, потому что Андреевка небольшая и была еще очень разрушена во время вражеских атак зимой во время продвижения”, - добавил пресс-офицер.

Напомним

Сегодня, 15 сентября, в утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские Силы обороны вернули Андреевку, что в Донецкой области, под свой контроль. 

Кроме того, официальный Telegram 3-й ОШБр. сообщил о взятии поселка Андреевка в Донецкой области. Сейчас бои еще продолжаются и информации о вражеских потерях нет, однако можно говорить, что подразделение 72-й омсбр рф было окружено и уничтожено. 

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