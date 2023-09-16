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В ВСУ показали, как освобождали Андреевку

В ВСУ показали, как освобождали Андреевку

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинские военные показали видео, на котором сняты бои за Андреевку Донецкой области, которую наши воины деоккупировали 15 сентября. Об этом говорится в сообщении 3-й отдельной штурмовой бригады в Telegram-канале в субботу, 16 сентября, передает УНН.

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«Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя — в населенном пункте, который кишит русскими», — говорится в сообщении.

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Добавим

15 сентября в утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что украинские Силы обороны вернули Андреевку в Донецкой области под свой контроль.

В то же время в Telegram 3-й ОШБр сообщили о взятии поселка Андреевка в Донецкой области и о разгромленном российском подразделении 72-й омсбр.

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