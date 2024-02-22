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У ЗСУ підтвердили удар по скупченню сил рф на полігоні на Херсонщині

Київ • УНН

 • 121081 перегляди

Збройні сили України підтверджують, що завдали удару по полігону російських військ у Херсонській області, в результаті якого загинуло понад 1000 військовослужбовців.

У ЗСУ підтвердили удар по скупченню сил рф на полігоні на Херсонщині

Сили оборони завдали удар по полігону ворога на Херсонщині біля Подо-Калинівки. Попередньо, на полігоні перебувало і командування.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНН.

Деталі

Був вибух і не один. Тричі феєрично, як водиться повторили для закріплення. Там дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати, вже зачищені, які вони казали, Кринки. Окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки

- сказала Гуменюк. 

Вона наголосила, що на полігоні, ймовірно, знаходилися і представники командування угруповання "Днєпр", але ці дані ще перевіряються.

Доповнення

Вчора аналітики DeepState повідомляли, що Сили оборони завдали удар по полігону ворога на Херсонщині біля Подо-Калинівки. Зазначається, що під удар потрапили російські підрозділи 328 дшп, 810 обрмп та 81 сап. 

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 407 240 осіб, 6523 танків та сотень одиниць військової техніки. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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