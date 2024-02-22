В ВСУ подтвердили удар по скоплению сил рф на полигоне на Херсонщине

Силы обороны нанесли удар по полигону врага на Херсонщине возле Подо-Калиновки. Предварительно, на полигоне находилось и командование.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Был взрыв и не один. Трижды феерично, как водится повторили для закрепления. Там действительно готовились российские военные, которые пытались штурмовать, уже зачищенные, как они говорили, Крынки. Оккупанты имеют подобные локации на временно оккупированной левобережной Херсонщине, где собираются для проведения подготовки - сказала Гуменюк.

Она отметила, что на полигоне, вероятно, находились и представители командования группировки "Днепр", но эти данные еще проверяются.

Дополнение

Вчера аналитики DeepState сообщали, что Силы обороны нанесли удар по полигону врага на Херсонщине возле Подо-Калиновки. Отмечается, что под удар попали российские подразделения 328 дшп, 810 обрмп и 81 сап.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 407 240 человек, 6523 танков и сотен единиц военной техники.