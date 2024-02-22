Ще плюс 1160 окупантів, літак і 7 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 407 240 осіб особового складу і 6523 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 407 240 осіб, 6523 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 407 240 (+1160) осіб,
танків ‒ 6523 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 12373 (+35) од,
артилерійських систем – 9867 (+41) од,
РСЗВ – 997 (+5) од,
засоби ППО ‒ 680 (+2) од,
літаків – 339 (+1) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
крилаті ракети ‒ 1903 (+0),
кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63) од,
спеціальна техніка ‒ 1566 (+8).
За добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення - Генштаб22.02.24, 07:36 • 28339 переглядiв