Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 407 240 человек личного состава и 6523 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 407 240 человек, 6523 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 407 240 (+1160) человек,
танков - 6523 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 12373 (+35) ед,
артиллерийских систем - 9867 (+41) ед,
РСЗО - 997 (+5) ед,
средства ППО - 680 (+2) ед,
самолетов - 339 (+1) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7596 (+36),
крылатые ракеты - 1903 (+0),
корабли /катера - 25 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12924 (+63) ед,
специальная техника - 1566 (+8).
За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб22 февраля 2024, 05:36 • 6083 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 407 240 человек личного состава и 6523 танков.
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