Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Международный день бойскаутов и основателей скаутинга. Что еще можно отметить 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, все причастные к скаутскому движению во многих странах мира приобщаются к Международному дню бойскаутов и Дню основателей скаутинга. Основателем скаутского движения, которое быстро стало невероятно популярным во многих странах мира, был британский полковник Роберт Баден-Пауэлл.