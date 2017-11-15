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У Житомирській області перепоховали останки 65 воїнів Другої світової війни

У Житомирській області перепоховали останки 65 воїнів Другої світової війни

Київ • УНН

 • 18437 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Житомирщині перепоховали останки 65 воїнів Другої світової війни. У церемонії взяв участь керуючий справами “Київміськбуду", ветеран-“афганець” Юрій Зубко, передає УНН із посиланням на прес-службу “Київміськбуду”.

Холдингова компанія “Київміськбуд” кілька років поспіль підтримує пошукові загони, які виконують велику місію — на місцях кровопролитних боїв у роки Другої світової війни шукають останки солдатів Червоної армії, які так і залишились непохованими протягом більш як семи десятиліть.

За словами пошуковців — на території Радомишльського району мають місце масові захоронення радянських солдат, адже саме на межі цього району була лінія оборони Києва, отож тут відбувались дуже запеклі бої. По особистих речах загиблих встановили, що більшість воїнів загинули у 1943 році.

“Вдалось встановити, що троє солдатів загинули у 1941 році, всі інші — у 1943, в боях за Київ. Гаслом наших пошуковців була і є фраза: „війна не закінчена, доки не похований останній солдат“. Пошукові загони щороку піднімають останки великої кількості воїнів, загиблих під час Другої світової війни. Всі вони різних років народження, але в основному — це молоді 20-річні хлопці. І для них та війна не закінчена. А нова війна на сході країни множить наші втрати. Українські ветерани сьогодні — це так само 20-30-річні чоловіки і жінки. Їм потрібна наша підтримка і увага. Захисників України треба шанувати щодня, а не тільки у свята. В цьому і полягає велика місія патріотичного виховання — шанувати живих і берегти пам’ять про тих, хто за мирне небо віддав найдорожче — своє власне життя”, — зазначив Зубко.

Останки 65-ти воїнів були знайдені курсантами Академії СБУ у 2017 році. Пошукові роботи проходили у травні-червні. Ідентифікувати загиблих не вдалося, тому поховані вони за військовою традицією біля могили Невідомому солдату у селі Раковичі.

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