В Житомирской области перезахоронили останки 65 воинов Второй мировой войны

Холдинговая компания "Киевгорстрой" несколько лет подряд поддерживает поисковые отряды, которые выполняют великую миссию - на местах кровопролитных боев в годы Второй мировой войны ищут останки солдат Красной армии, которые так и остались непохороненными в течение более семи десятилетий.

По словам поисковиков - на территории Радомышльского района имеют место массовые захоронения советских солдат, ведь именно на границе этого района была линия обороны Киева, так здесь происходили очень ожесточенные бои. По личных вещах погибших установили, что большинство воинов погибли в 1943 году.

"Удалось установить, что трое солдат погибли в 1941 году, остальные - в 1943, в боях за Киев. Лозунгом наших поисковиков была и есть фраза: "Война не закончена, пока не похоронен последний солдат". Поисковые отряды каждый год поднимают останки большого количества воинов, погибших во время Второй мировой войны. Все они разных годов рождения, но в основном - это молодые 20-летние ребята. И для них и война не закончена. А новая война на востоке страны умножает наши потери. Украинские ветераны сегодня - это так же 20-30-летние мужчины и женщины. Им нужна наша поддержка и внимание. Защитников Украины нужно уважать каждый день, а не только по праздникам. В этом и заключается великая миссия патриотического воспитания - уважать живых и беречь память о тех, кто за мирное небо отдал самое дорогое - свою собственную жизнь", - отметил Зубко.

Останки 65-ти воинов были найдены курсантами Академии СБУ в 2017 году. Поисковые работы проходили в мае-июне. Идентифицировать погибших не удалось, поэтому похоронены они по военной традиции у могилы Неизвестному солдату в селе Раковичи.