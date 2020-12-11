У Зеленського бачать позитив у рішенні НБУ скоротити повноваження Шевченка

“По-перше, концентрація будь-якої влади завжди недобре працює у плані забезпечення ефективності роботи інституції. І якщо новий голова Нацбанку вважає, що частину повноважень, які були у нього раніше в частині управління окремими підрозділами Національного банку України, непотрібні і не будуть ним ефективно виконуватися, то який сенс було чинити опір цьому, якщо правління Нацбанку передає ці повноваження іншим членам правління?”, — сказав Устенко.

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“На мій погляд — це добре. Чим менше у тебе є в руках такого роду оперативного управління, тим ефективніше буде працювати система. Не можна займатися мікроменеджментом, особливо коли йдеться про таку велику інституцію”, — додав він.

На думку радника Президента, цей перерозподіл означає, що окремі департаменти НБУ будуть ефективніше працювати.

“Друге, що для мене більш, ніж важливо — це те, що тут є явний нахил у бік нефінансових установ. Що більш, ніж важливо, в умовах України”, — сказав він.

Устенко зауважив, що в Україні досить розвинена банківська система, однак не досить розвинений небанківський фінансовий сектор.

“Враховуючи те, що в усьому світі зараз основна роль в плані розвитку належить небанківському фінансовому сектору те, що Нацбанк намагається укріпити якраз ці підрозділи, які будуть займатися небанківськими фінансовими послугами для мене більш, ніж позитивно”, — підкреслив він.

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“Щодо внутрішніх перестановок щодо того кому що належить — це точно справа навіть не експертів, які займаються питаннями економічної політики, тим більше не справа Офісу Президента. Це повністю підпадає у „рубрикатор“ Національного банку України... Я вважаю, що у цьому випадку чим менше втручатися, тим більше в їх такого роду оперативну діяльність, тим буде краще і для Нацбанку, і для країни точно”, — додав співрозмовник УНН.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що правління Національного банку України ухвалило рішення про зміну розподілу вертикалей підпорядкування, зокрема скоротивши кількість підрозділів, які підпорядковані голові НБУ Кирилу Шевченку, приблизно на третину.



Зазначимо, голова НБУ Кирило Шевченко працює на посаді з 16 липня 2020 року. Ярослав Мотузка призначений на посаду заступника голови НБУ 17 вересня 2020 року.