В Зеленского видят позитив в решении НБУ сократить полномочия Шевченко

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Если новый глава Национального банка Украины считает, что часть полномочий, которые были у него раньше в части управления отдельными подразделениями НБУ, не нужны и будут выполняться им неэффективно, то опираться этому нет смысла. Об этом сказал советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии УНН.

“Во-первых, концентрация любой власти всегда плохо работает в плане обеспечения эффективности работы учреждения. И если новый глава Нацбанка считает, что часть полномочий, которые были у него раньше в части управления отдельными подразделениями Национального банка Украины, ненужные и не будут им эффективно выполняться, то какой смысл было сопротивляться этому, если правление Нацбанка передает эти полномочия другим членам правления?”, — сказал Устенко.

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“На мой взгляд — это хорошо. Чем меньше у тебя есть в руках такого рода оперативного управления, тем эффективнее будет работать система. Нельзя заниматься микроменеджментом, особенно когда речь идет о таком большом институте”, — добавил он.

По мнению советника Президента, это перераспределение означает, что отдельные департаменты НБУ будут эффективно работать.

“Второе, что для меня более чем важно — это то, что здесь есть явный наклон в сторону нефинансовых учреждений. Что более чем важно, в условиях Украины”, — сказал он.

Устенко отметил, что в Украине достаточно развита банковская система, однако недостаточно развит небанковский финансовый сектор.

“Учитывая то, что во всем мире сейчас основная роль в плане развития принадлежит небанковскому финансовому сектору, что Нацбанк пытается укрепить как раз эти подразделения, будут заниматься небанковскими финансовыми услугами для меня более, чем положительно”, — подчеркнул он.

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“О внутренних перестановках о том кому что принадлежит — это точно дело даже не экспертов, занимающихся вопросами экономической политики, тем более не дело Офиса Президента. Это полностью подпадает в „рубрикатор“ Национального банка Украины... Я считаю, что в этом случае чем меньше вмешиваться, тем более в их такого рода оперативную деятельность, тем будет лучше и для Нацбанка, и для страны точно”, — добавил собеседник УНН.

Напомним, сегодня стало известно, что правление Национального банка Украины утвердило решение об изменении распределения вертикалей подчинения, в частности сократив количество подразделений, которые подчинены главе НБУ Кириллу Шевченко, приблизительно на треть.

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко работает в должности с 16 июля 2020 года. Ярослав Мотузка назначен на должность заместителя председателя НБУ 17 сентября 2020 года.

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