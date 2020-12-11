У Нацбанку скоротили повноваження голови НБУ Шевченка

"Відтепер голові Національного банку підпорядковується менша кількість підрозділів. Зокрема, вирішено розділити функції методології регулювання діяльності та нагляду за банками та небанківськими установами між різними вертикалями підпорядкування", - повідомили у НБУ.

Як зазначається, тепер вертикаль “Пруденційний нагляд та загальні питання” розділено на дві вертикалі “Пруденційний нагляд” та “Загальний блок”.

"До вертикалі “Загальний блок”, що залишилася під контролем голови НБУ, відносяться такі підрозділи: Департамент безпеки, Департамент персоналу, Юридичний департамент, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комунікацій, Управління фінансових та операційних ризиків, Офіс правління НБУ, Секретаріат Ради НБУ, Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, Відділ режимно-секретної роботи, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції", - вказали у НБУ.

При цьому до вертикалі “Пруденційний нагляд” тепер належать такі структурні підрозділи: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент ліцензування, Департамент нагляду за ринком небанківських послуг, Департамент фінансового моніторингу.

"Керувати цією вертикаллю правління Національного банку довірило досвідченому професіоналу Ярославу Матузці", - додали у регуляторі.

Додамо, згідно з інформацією на сайті НБУ, сфера управління голови Національного банку налічувала 15 підрозділів, частину з яких (5 підрозділів) передали тепер у підпорядкування Ярославу Мотузці. При цьому у вертикалі, що залишилася під контролем голови НБУ, додалося Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Таким чином, підрозділи у підпорядкуванні голови НБУ скоротили приблизно на третину.

Також зазначається, що "фінансово-адміністративний та операційний блок відсьогодні підпорядковується першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій". До складу цього блоку, як повідомляється, також тепер належить Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку.

До вертикалі “Монетарна стабільність”, керівництво якою здійснює Дмитро Сологуб, приєднано Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ.

До вертикалі “Ринкові операції”, яка залишається під управлінням Юрія Гелетія, приєднаний Департамент методології регулювання діяльності банків.

У вертикалі “Платіжні системи та готівковий обіг” підпорядкування структурних підрозділів не змінилось.

У регуляторі таке рішення пояснили можливістю "забезпечити більш результативне супроводження законодавчих змін на небанківському фінансовому ринку, які готуються в тісних консультаціях з міжнародними партнерами та мають визначити нові правила його регулювання".

"Правління Нацбанку ухвалило це рішення колегіально і сформувало структуру підпорядкування, яка забезпечить ефективний розвиток фінансової екосистеми, що з-поміж іншого передбачає удосконалення банківського і небанківського нагляду та методології. Таку мету ставить перед собою правління Національного банку, працюючи над новою чотирирічною Стратегією НБУ", - додали у Нацбанку.

Додамо, у жовтні в Національному банку України ухвалили рішення, що скорочувало повноваження першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

Як повідомляв УНН, Рада НБУ 2 жовтня під час засідання ухвалила рішення оголосити догану та висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу. На це критично відреагували у МВФ та посольстві США.

Зазначимо, голова НБУ Кирило Шевченко працює на посаді з 16 липня 2020 року. Ярослав Мотузка призначений на посаду заступника голови НБУ 17 вересня 2020 року.