У Запорізькій області вітер частково зруйнував антидронові тунелі на прифронтових дорогах - Федоров

Ексклюзив
09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11 січня, 04:00
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11 січня, 04:43
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo11 січня, 06:39
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго08:18
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Запорізька область
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

У Запорізькій області вітер частково зруйнував антидронові тунелі на прифронтових дорогах - Федоров

Київ • УНН

На деяких ділянках прифронтових доріг Запорізької області сильний вітер частково зруйнував опори антидронових тунелів. Розпочато роботи з ліквідації наслідків негоди.

У Запорізькій області вітер частково зруйнував антидронові тунелі на прифронтових дорогах - Федоров

У Запорізькій області на деяких ділянках прифронтових доріг внаслідок сильного пориву вітру відбулося часткове руйнування опор антидронових тунелей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

За словами Федорова, експлуатація зазначених ділянок антидронових тунелей здійснюється інженерними підрозділами Сил безпеки і оборони України. 

На місце нештатної ситуації залучені додаткові сили та засоби інженерних підрозділів, розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди, резюмував голова ОВА.

Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА11.01.26, 03:12

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПогода та довкілля
Війна в Україні
Запорізька область
Служба безпеки України