У Запорізькій області вітер частково зруйнував антидронові тунелі на прифронтових дорогах - Федоров

У Запорізькій області на деяких ділянках прифронтових доріг внаслідок сильного пориву вітру відбулося часткове руйнування опор антидронових тунелей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

За словами Федорова, експлуатація зазначених ділянок антидронових тунелей здійснюється інженерними підрозділами Сил безпеки і оборони України.

На місце нештатної ситуації залучені додаткові сили та засоби інженерних підрозділів, розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди, резюмував голова ОВА.

Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА