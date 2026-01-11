В Запорожской области ветер частично разрушил антидроновые тоннели на прифронтовых дорогах - Федоров

$42.990.00
50.180.00
ukenru
Эксклюзив
09:33 • 11599 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 16914 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 25571 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 36572 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 57036 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 40940 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 33101 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 36607 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 59740 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40657 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
88%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт11 января, 04:00 • 10600 просмотра
Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11 января, 04:43 • 7510 просмотра
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о поврежденияхVideo11 января, 06:39 • 6968 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран07:03 • 15511 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго08:18 • 11731 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
09:33 • 11604 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 48791 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 97249 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 123557 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 93547 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венесуэла
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 17164 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 19832 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 75479 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 76456 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 96829 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

В Запорожской области ветер частично разрушил антидроновые тоннели на прифронтовых дорогах - Федоров

Киев • УНН

 • 16 просмотра

На некоторых участках прифронтовых дорог Запорожской области сильный ветер частично разрушил опоры антидроновых тоннелей. Начаты работы по ликвидации последствий непогоды.

В Запорожской области ветер частично разрушил антидроновые тоннели на прифронтовых дорогах - Федоров

В Запорожской области на некоторых участках прифронтовых дорог в результате сильного порыва ветра произошло частичное разрушение опор антидроновых тоннелей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По словам Федорова, эксплуатация указанных участков антидроновых тоннелей осуществляется инженерными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины. 

На место нештатной ситуации привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений, начинаются работы по ликвидации последствий непогоды, резюмировал глава ОВА.

Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА11.01.26, 03:12 • 20553 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПогода и окружающая среда
Война в Украине
Запорожская область
Служба безопасности Украины