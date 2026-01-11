В Запорожской области ветер частично разрушил антидроновые тоннели на прифронтовых дорогах - Федоров

В Запорожской области на некоторых участках прифронтовых дорог в результате сильного порыва ветра произошло частичное разрушение опор антидроновых тоннелей. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По словам Федорова, эксплуатация указанных участков антидроновых тоннелей осуществляется инженерными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины.

На место нештатной ситуации привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений, начинаются работы по ликвидации последствий непогоды, резюмировал глава ОВА.

