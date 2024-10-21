У Запоріжжі зросла кількість жертв ворожої атаки: 2 загиблих, 15 поранених
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Запоріжжя кількість жертв збільшилася до двох загиблих та п'ятнадцяти поранених. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що медики продовжують надавати допомогу постраждалим.
У Запоріжжі кількість жертв у результаті ворожої атаки зросла до двох, крім того відомо про 15 поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Двоє загиблих та п'ятнадцять поранених - збільшилася кількість постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя", - повідомив Федоров.
За його словами, медики продовжують обстежувати постраждалих та надавати їм всю необхідну допомогу.
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