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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4202 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Запоріжжі зросла кількість жертв ворожої атаки: 2 загиблих, 15 поранених

Київ • УНН

 • 15378 перегляди

Внаслідок обстрілу Запоріжжя кількість жертв збільшилася до двох загиблих та п'ятнадцяти поранених. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що медики продовжують надавати допомогу постраждалим.

У Запоріжжі зросла кількість жертв ворожої атаки: 2 загиблих, 15 поранених

У Запоріжжі кількість жертв у результаті ворожої атаки зросла до двох, крім того відомо про 15 поранених. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Двоє загиблих та п'ятнадцять поранених - збільшилася кількість постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя", - повідомив Федоров.

За його словами, медики продовжують обстежувати постраждалих та надавати їм всю необхідну допомогу.

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Антоніна Туманова

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