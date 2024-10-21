Удар рф по Запоріжжю забрав життя людини: тіло чоловіка дістали з-під завалів
Київ • УНН
Під час ворожого обстрілу Запоріжжя загинув один чоловік, 14 осіб постраждали. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, тривають роботи з фіксації наслідків атаки.
Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя загинув чоловік, з 14 постраждалих троє - у тяжкому стані, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
З-під завалів у Запоріжжі дістали тіло загиблого чоловіка. Чотирнадцять постраждалих, з яких троє у важкому стані, та один загиблий - такі наслідки ворожої атаки по обласному центру
З його слів, роботи з фіксації наслідків продовжуються.
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