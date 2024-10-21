Удар рф по Запорожью унес жизнь человека: тело мужчины достали из-под завалов

В результате вражеского обстрела Запорожья погиб человек, из 14 пострадавших трое - в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Из-под завалов в Запорожье достали тело погибшего мужчины. Четырнадцать пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии, и один погибший - таковы последствия вражеской атаки по областному центру - написал Федоров.

По его словам, работы по фиксации последствий продолжаются.

Количество пострадавших от ракетного удара по Запорожью возросло до 14