Удар рф по Запорожью унес жизнь человека: тело мужчины достали из-под завалов

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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  193989 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  193763 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  169897 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141266 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
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Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102856 просмотра

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Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100966 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

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21 октября 2024, 10:49  •  4143 просмотра

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Во время вражеского обстрела Запорожья погиб один человек, 14 человек пострадали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, продолжаются работы по фиксации последствий атаки.

В результате вражеского обстрела Запорожья погиб человек, из 14 пострадавших трое - в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Из-под завалов в Запорожье достали тело погибшего мужчины. Четырнадцать пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии, и один погибший - таковы последствия вражеской атаки по областному центру

- написал Федоров.

По его словам, работы по фиксации  последствий продолжаются.

Количество пострадавших от ракетного удара по Запорожью возросло до 1421 октября 2024, 10:20 • 7029 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье