Удар рф по Запорожью унес жизнь человека: тело мужчины достали из-под завалов
Киев • УНН
Во время вражеского обстрела Запорожья погиб один человек, 14 человек пострадали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, продолжаются работы по фиксации последствий атаки.
В результате вражеского обстрела Запорожья погиб человек, из 14 пострадавших трое - в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Из-под завалов в Запорожье достали тело погибшего мужчины. Четырнадцать пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии, и один погибший - таковы последствия вражеской атаки по областному центру
По его словам, работы по фиксации последствий продолжаются.
Количество пострадавших от ракетного удара по Запорожью возросло до 1421 октября 2024, 10:20 • 7029 просмотров