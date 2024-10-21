Количество пострадавших от ракетного удара по Запорожью возросло до 14
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали 14 человек. Российские войска нанесли ракетный удар по жилому сектору города, повредив детский сад.
В результате вражеской атаки на Запорожье пострадало уже 14 человек, сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Количество пострадавших увеличилось до 14 человек. Всем оказывается помощь медиков.
Напомним
Сегодня утром российские войска нанесли очередной ракетный удар по жилому сектору Запорожья. В частности, повреждения получил детский сад.
Ранее сообщалось о 9 пострадавших.