Количество пострадавших от ракетного удара по Запорожью возросло до 14

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадало уже 14 человек, сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Количество пострадавших увеличилось до 14 человек. Всем оказывается помощь медиков. - написал Федоров.

Напомним

Сегодня утром российские войска нанесли очередной ракетный удар по жилому сектору Запорожья. В частности, повреждения получил детский сад.

Ранее сообщалось о 9 пострадавших.