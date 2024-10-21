Армія рф вдарила по дитсадку у Запоріжжі: з-під завалів дістали двох людей
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по дитячому садку в Запоріжжі. За даними ДСНС, постраждали 4 людини, двох витягли з-під завалів. Голова ОВА повідомляє про 6 поранених, двоє у важкому стані.
Сьогодні зранку російські війська завдали чергового ракетного удару по житловому сектору Запоріжжя. За даними ДСНС, станом на 10:30 внаслідок ракетного удару по дитячому садочку постраждали 4 людини. Своєю чергою, голова ОВА Іван Федоров повідомляє про шістьох травмованих, передає УНН.
Деталі
Запоріжжя: станом на 10:30 внаслідок ракетного удару по дитячому садочку постраждали 4 людини, з них двох людей рятувальники дістали з-під завалів
За даними ДСНС, частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч. Вогнеборці приборкали пожежу у двох металевих гаражах.
Кількість постраждалих збільшитися, оскільки надзвичайники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи.
Тим часом голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram повідомив, що вже відомо про шістьох поранених через ворожу атаку рф по Запоріжжю.
Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла до 6 осіб!
Раніше повідомлялось про 5 постраждалих. Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості.