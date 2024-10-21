Армия рф ударила по детсаду в Запорожье: из-под завалов достали двух человек

Сегодня утром российские войска нанесли очередной ракетный удар по жилому сектору Запорожья. По данным ГСЧС, по состоянию на 10:30 в результате ракетного удара по детскому саду пострадали 4 человека. В свою очередь, глава ОГА Иван Федоров сообщает о шести травмированных, передает УНН.

Детали

Запорожье: по состоянию на 10:30 в результате ракетного удара по детскому саду пострадали 4 человека, из них двух человек спасатели достали из-под завалов - говорится в сообщении ГСЧС.

По данным ГСЧС, частично разрушено двухэтажное здание детского сада. Взрывной волной и обломками повреждены легковые автомобили, которые находились рядом. Пожарные укротили пожар в двух металлических гаражах.

Количество пострадавших увеличиться, поскольку чрезвычайники продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы.

Тем временем председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram сообщил, что уже известно о шести раненых из-за вражеской атаки рф по Запорожью.

Количество пострадавших в результате удара россиян по Запорожью возросло до 6 человек! - написал Иван Федоров.

Ранее сообщалось о 5 пострадавших. Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести.