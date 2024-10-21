Армия рф ударила по детсаду в Запорожье: из-под завалов достали двух человек
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по детскому саду в Запорожье. По данным ГСЧС, пострадали 4 человека, двоих вытащили из-под завалов. Глава ОГА сообщает о 6 раненых, двое в тяжелом состоянии.
Сегодня утром российские войска нанесли очередной ракетный удар по жилому сектору Запорожья. По данным ГСЧС, по состоянию на 10:30 в результате ракетного удара по детскому саду пострадали 4 человека. В свою очередь, глава ОГА Иван Федоров сообщает о шести травмированных, передает УНН.
Детали
Запорожье: по состоянию на 10:30 в результате ракетного удара по детскому саду пострадали 4 человека, из них двух человек спасатели достали из-под завалов
По данным ГСЧС, частично разрушено двухэтажное здание детского сада. Взрывной волной и обломками повреждены легковые автомобили, которые находились рядом. Пожарные укротили пожар в двух металлических гаражах.
Количество пострадавших увеличиться, поскольку чрезвычайники продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы.
Тем временем председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram сообщил, что уже известно о шести раненых из-за вражеской атаки рф по Запорожью.
Количество пострадавших в результате удара россиян по Запорожью возросло до 6 человек!
Ранее сообщалось о 5 пострадавших. Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести.