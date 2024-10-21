П'ятеро людей постраждали від ворожого удару по Запоріжжю
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало щонайменше 5 осіб. Двоє у тяжкому стані, троє - середньої важкості, всім надається необхідна медична допомога.
Внаслідок атаки російських військ на Запоріжжя постраждало щонайменше 5 людей, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Щонайменше п’ять людей постраждало від ворожого удару по Запоріжжю. Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу
Армія рф завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя, є поранений21.10.24, 09:50 • 14474 перегляди