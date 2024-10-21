В результате атаки российских войск на Запорожье пострадали по меньшей мере 5 человек, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

По меньшей мере пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью. Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь - написал Федоров.

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