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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  166594 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  138783 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью

Пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 07:49  •  3773 просмотра

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В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали по меньшей мере 5 человек. Двое в тяжелом состоянии, трое - средней тяжести, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки российских войск на Запорожье пострадали по меньшей мере 5 человек, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

По меньшей мере пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью. Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь

- написал Федоров.

Армия рф нанесла удар по жилому кварталу Запорожья, есть раненый21 октября 2024, 06:50 • 8061 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье