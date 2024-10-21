Пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали по меньшей мере 5 человек. Двое в тяжелом состоянии, трое - средней тяжести, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате атаки российских войск на Запорожье пострадали по меньшей мере 5 человек, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
По меньшей мере пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью. Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь
Армия рф нанесла удар по жилому кварталу Запорожья, есть раненый21 октября 2024, 06:50 • 8061 просмотр