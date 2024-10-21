Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало 14 людей. Російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору міста, пошкодивши дитячий садок.
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало вже 14 людей, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих збільшилась до 14 осіб. Усім надається допомога медиків.
Нагадаємо
Сьогодні зранку російські війська завдали чергового ракетного удару по житловому сектору Запоріжжя. Зокрема, пошкоджень зазнав дитячий садок.
Раніше повідомлялось про 9 постраждалих.