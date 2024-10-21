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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14

Київ • УНН

 • 16348 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало 14 людей. Російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору міста, пошкодивши дитячий садок.

Кількість постраждалих від ракетного удару по Запоріжжю зросла до 14

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало вже 14 людей, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих збільшилась до 14 осіб. Усім надається допомога медиків.

- написав Федоров.

Нагадаємо 

Сьогодні зранку російські війська завдали чергового ракетного удару по житловому сектору Запоріжжя. Зокрема, пошкоджень зазнав дитячий садок. 

Раніше повідомлялось про 9 постраждалих

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