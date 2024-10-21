Постраждалих від удару рф по Запоріжжю вже 9: двоє людей у тяжкому стані
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало 9 людей. Двоє у тяжкому стані, п'ятеро - середньої важкості, двоє отримали допомогу та лікуватимуться вдома.
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало вже 9 людей, двоє у тяжкому стані, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
До 9 людей збільшилася кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю. Двоє людей у тяжкому стані, 5 - у стані середньої важкості, ще двоє отримали допомогу медиків та лікуватимуться вдома
Армія рф вдарила по дитсадку у Запоріжжі: з-під завалів дістали двох людей21.10.24, 11:07 • 14684 перегляди